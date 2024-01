Estrela-Benfica, 1-4: o duelo em 5 factos

3

7

O Benfica venceu por 4-1 em casa do Estrela da Amadora, num jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga Betclic e que mereceu a análise da Goalpoint, que decidiu destacar os seguintes dados estatísticos.O Estrela entrou bem no jogo, somando três conduções super-progressivas (a encurtarem a distância para a baliza em mais de 50%), o seu máximo da época, atarantando a defesa encarnadaLéo Jabá surpreendeu Trubin aos 28 minutos, num remate cruzado que tinha apenas 9% de probabilidade de golo. O brasileiro chegava ao quarto golo na Liga Betclic, o terceiro com impacto direto no marcadorArthur Cabral abriu caminho à reviravolta... e de bicicleta. O brasileiro foi o mais rematador (5), ofereceu dois remates a colegas e só não bisou pois desperdiçou uma das duas perdidas flagrantes dos encarnados (a outra pertenceu a Rafa)Mais um jogo de discreto rendimento de Di María. O argentino somou ‘apenas’ uma assistência, mas dos seus quatro passes para finalização nasceram duas ocasiões flagrantes e um total de 1,1 Assistências Esperadas (35% do que o Benfica criou)Marcos Leonardo prossegue na sua epopeia goleadora em meros instantes. Desta feita o brasileiro marcou no único remate de que dispôs, num total de sete ações com bola