Famalicão-FC Porto, 0-3: o duelo em 5 factos

O FC Porto venceuem casa do Famalicão, num jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Betclic. Entre os muitos dados interessantes, a GoalPoint decidiu destacar estes cinco:O FC Porto marcou duas vezes na primeira parte, mas esteve muito tempo sem rematar. Após o 1-0, aos 9 minutos, os dragões só voltaram aos disparos 32 minutos depois, fazendo quatro remates logo a seguir, com o 2-0 a surgir aos 45’+4. O primeiro do segundo tempo foi aos 87 e deu golo.O dragão não esteve para brincadeiras e terminou com 21 faltas cometidas, igualando o máximo que havia registado na Primeira Liga 23/24. Os azuis e brancos fazem 15,2 faltas por jogo - Braga (12,7), Sporting (11,9) e Benfica (11,5).Os portistas foram muito competentes na frente de ataque. Com nove remates, menos seis que o Famalicão, construíram apenas 0,8 Golos Esperados (xG) e marcaram três vezes, mais 2,2 do que o expectável.Esta a diferença entre Famalicão e FC Porto no número de ações com bola na área contrária. Os da casa somaram 31, os visitantes 15, sendo que os minhotos pulverizaram o seu próprio máximo destes lances num jogo, que era de 24.O número de dribles tentados por José Luis Rodríguez (14) é demonstrativo da muita iniciativa do Famalicão, mas também da sua desinspiração. O panamiano falhou nove dessas tentativas, novo máximo negativo da Liga.