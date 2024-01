Farense-FC Porto, 1-3: o duelo em 5 factos

O FC Porto venceu () em casa do Farense, num jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga Betclic e que mereceu a análise da Goalpoint, que decidiu destacar os seguintes dados estatísticos.O FC Porto foi a Faro confirmar o virar de página no que toca à eficácia ofensiva, neste arranque de segunda volta. Os dragões marcaram três golos em apenas quatro remates enquadrados, mais um do que o esperado (1,69 xG).O Farense terminou o jogo com tantos disparos enquadrados como o FC Porto, mas até podia ter ficado acima, com o remate falhado por Mattheus Oliveira, de penálti. Os algarvios somaram 1,88 Golos Esperados, com 1,58 da marca de grande penalidade.Evanilson é o rosto da eficácia ofensiva reencontrada pelos azuis e brancos. O brasileiro bisou, em quatro remates, e chegou aos oito golos (mais quatro do que os Golos Esperados que leva na Liga), cinco deles com impacto direto no marcador.Pepê ainda não marcou na Liga, mas continua a jogar, a fazer jogar e a assistir pelos dragões. Em Faro bisou nas ofertas de golo e terminou com o máximo de passes para remate, com quatro.Alan Varela é outro dragão que parece ter entrado na segunda volta noutro nível. O médio argentino voltou a marcar (em quatro remates), somou 111 ações (máximo do jogo) e só o penálti cometido retira ligeiro brilho à sua boa exibição.