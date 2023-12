FC Porto-Chaves, 1-0: o duelo em 5 factos

Veja abaixo algumas das estatísticas de relevo do jogo que valeu o triunfo ao FC Porto diante do Chaves 8 - O FC Porto mostrou pontaria, apesar do magro resultado. Os dragões enquadradam oito remates, igualando o seu máximo na Liga em curso, mas do outro lado estava um Rodrigo Moura inspirado, com seis defesas a valerem um golo evitado (0,6) que manteve a incerteza do marcador até final60 - João Mário saiu (lesionado) perto do final, mas já havia decidido o jogo. O lateral somou 60 ações, entre elas dois passes para finalização e outros tantos remates, um deles para o tento decisivo, a sua primeira ação para golo na Liga em curso232 - Que rico ‘reforço’ descobriu Conceição em Zé Pedro. O central voltou a assumir a responsabilidade sem medos, fechando com o máximo de ações da partida (100), com destaque para os 232 metros de progressão que somou em condução5 - Pepê não foi o melhor dragão, mas foi dos que mais trabalhou. O brasileiro foi o mais rematador (cinco disparos) e compensou uma ocasião flagrante perdida com a assistência para o golo decisivo, fechando também como o portista com mais ações na área flaviense (9)2 - O Chaves obrigou Diogo Costa a somente duas defesas, mas com a segunda a valer a vitória, já para lá dos descontos, com o internacional português a travar um remate enquadrado de Jô com 26% de probabilidade de golo