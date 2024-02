FC Porto-E. Amadora, 2-0: O duelo em 5 factos

558

O FC Porto bateu este sábado o Estrela da Amadora, por, em jogo a contar para a 22.ª jornada da Liga Portugal Betclic e do qual a GoalPoint retirou os seguintes dados estatísticos:O FC Porto não encantou mas venceu e apresentou melhorias, nomeadamente no capítulo do passe, ao concluir com sucesso 558 passes (90,6% de eficácia), o melhor registo azul e branco na Liga 23/24.A condução com bola foi outra área de melhoria nos dragões. O FC Porto somou sete conduções super-progressivas (mais de 50% de encurtamento para a baliza adversária), um novo máximo dos dragões na Liga, com Conceição (3) e Gonçalo Borges (2) como os maiores protagonistas.Desta vez Evanilson ficou em branco, apesar de ter sido o mais rematador da noite, com cinco remates, mas apenas um disparo enquadrado. À falta de acerto no tiro, ofereceu duas situações de finalização a Francisco Conceição, uma delas para ocasião flagrante desperdiçada.Regressado da CAN, Kialonda Gaspar voltou a ser o 'xerife' defensivo do Estrela da Amadora, somando 7 dos 21 alívios/cortes dos amadorenses.Nem sempre unânime, Galeno apareceu desta feita a abrir a contagem, somando o terceiro golo na Liga, o segundo com impacto direto no marcador. O extremo abateu assim uma 'dívida' que ainda se cifra em cerca de dois golos, entre os tentos reais obtidos e os esperados (xG), na Liga.