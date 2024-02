FC Porto-Rio Ave, 0-0: o duelo em 5 factos

O FC Portona receção ao Rio Ave, num jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga Betclic e no qual foram destacados os seguintes dados estatísticos por parte da Goalpoint:De nada valeu, mas o FC Porto somou 73 ações com bola na área do Rio Ave, um novo máximo da Liga que bate o anterior, pertença do Benfica frente ao Farense, na 13.ª jornada, curiosamente outro empate caseiro imprevisto (1-1).Os 23 pontapés de canto acumulados pelo FC Porto são outro recorde, não só desta Liga, mas de todas desde que existe GoalPoint (2014/15). O máximo anterior da prova em curso já pertencia aos dragões, com 17 frente ao Farense, em casa.A turma de Sérgio Conceição criou perigo suficiente para cerca de dois golos esperados (1,5 xG), mas não marcou nenhum em 24 remates, cinco deles enquadrados.Para lá do desperdício portista e solidez defensiva vilacondense, sobressaiu Jhonatan. O guardião travou os cinco enquadrados dos azuis e brancos, evitando um golo certo esperado, e somou ainda mais quatro saídas eficazes, duas das quais a soco.Francisco Conceição foi o principal desequilibrador do FC Porto. Com três remates, sete passes para finalização e nove duelos ganhos, o extremo de 21 anos confirmou a sua melhor forma desde que regressou ao plantel dos dragões.