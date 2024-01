FC Porto-Sp. Braga, 2-0: o duelo em 5 factos

A vitória (2-0) do FC Porto na receção ao Sp. Braga foi analisada pela GoalPoint, que destacou os seguintes dados:Jogo económico e sobretudo competente dos dragões, que somaram apenas quatro remates enquadrados, a valerem precisamente dois golos (1,7 Golos Esperados), nas duas ocasiões flagrantes criadas pela turma de Conceição.O Sp. Braga sofre com a ausência de Banza, sem surpresa. Abel Ruiz recebeu somente seis passes durante os 95 minutos, não admirando que tenha terminado sem qualquer remate à baliza de Diogo Costa. O espanhol somou apenas 15 ações, perdendo a posse em sete.O Sp. Braga somou cinco remates enquadrados, mas encontrou sempre Diogo Costa, que evitou um total de 2,1 golos expectáveis, face à probabilidade de golo dos remates que enfrentou. Pelo caminho ainda saiu duas vezes pelo solo em momentos importantes.Mais flagrante só um penálti e pouco mais. Ricardo Horta teve nos pés o empate, perto dos 32 minutos, num lance com 57 por cento de probabilidade de golo (0,57 xG), mas… estava lá o inevitável Diogo Costa.Evanilson voltou a confirmar o bom momento. Esteve apenas 68 minutos em campo, mas o suficiente para converter o penálti da tranquilidade, que ele próprio conquistou. Terminou o jogo como o portista com mais ações com bola na área arsenalista (5).