Fraquezas dos candidatos vão aquecer 2ª volta

O Sporting fecha a 1ª volta no topo, sonhando em reeditar a festa vivida em 2021. O leão marcou mais golos (40), mostrou maior eficácia ofensiva (mais cinco do que os Golos Esperados criados) e até permitiu menos perigo que os rivais (14 xG contra, o melhor registo da Liga). O problema é quando a bola vai à baliza de Adán: o líder sofreu mais três golos do que seria estatisticamente expectável.

O Benfica apresenta o ‘check-up’ oposto. A equipa concede mais perigo do que em 2022/23, mas está lá Trubin a dar a cara pelos menos seis golos sofridos face ao esperado. Já na frente o campeão só pode melhorar: criou 39 Golos Esperados - menos sete que há um ano - e marcou menos quatro do que devia.

O Porto apresenta o diagnóstico mais reservado, com apenas 25 golos marcados, menos três do que os 28 esperados que criou e menos 19 do que em 2021/22 (campeão). Lá atrás brilha também Diogo Costa, com o dragão a sofrer menos quatro tentos do que seria expectável.



Moreirense montou castelo



Nem Benfica, nem Porto nem Braga. A equipa que permitiu menos perigo no final da primeira volta, logo a seguir ao Sporting, foi o Moreirense, com apenas 16,1 Golos Esperados Contra.



Flavienses de portas abertas



No plano oposto ao Moreirense, surge o Chaves. Hugo Souza até se exibiu bem frente ao Sporting, mas os trannsmontanos chegaram ao fin da primeira volta com mais 13 golos sofridos do que os Golos Esperados contra que permitiram.



Canarinhos com ‘superavit’ ofensivo



O Estoril Praia vai a meio da prova com mais nove golos marcados do que o esperado (22 xG), o maior ‘superavit’ ofensivo da Liga, bem destacados face a Gil Vicente (+7), Boavista e Moreirense (ambos com mais seis).





Gyökeres está há dois jogos sem macar na Liga, mas isso não mancha uma primeira volta imparável do avançado do Sporting, com 19 ações para golo, 155 ações na área e 263 passes progressivos recebidos, tudo registos máximos da Liga.O Vizela não fez uma boa 1ª volta, mas não se pode queixar do reforço Samuel Essende. O francês leva oito golos e esteve envolvido em 69% dos tentos e ocasiões flagrantes dos minhotos, nos minutos em que esteve em campo. Ninguém "pesa" mais na Liga.