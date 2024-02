João pequeno ou será antes João gigante?

Vinte jornadas depois, João Neves e João Moutinho são destaques incontornáveis na Liga. O primeiro surpreende pela maturidade que demonstra, dada a juventude. O segundo assombra pela disponibilidade, numa idade em que muitos já penduraram as botas.

Na Luz, João Neves soma 99 ações com bola a cada 90 minutos, o que faz dele o segundo jogador da Liga com 'mais bola' e peça central para Schmidt. Com 78% dos minutos possíveis disputados, a dúvida não é se Neves joga, mas sim quem joga com ele.

Mais a norte, João Moutinho vai dando que pensar aos adeptos do FC Porto que o viram escapar. O experiente médio só pegou de estaca a partir da 11ª jornada, mas chega às 92 ações com bola por jogo, o quarto melhor registo.

A boa época dos 'Joões Pequenos' torna-se ainda mais impressionante tendo em conta que ambos foram chamados a cumprir funções bem mais defensivas do que seria expectável, oferecendo na mesma a qualidade associada ao que são: dois pequenos gigantes.



O verdadeiro reforço do Benfica



Os benfiquistas já tinham saudades de ver um lateral de raiz. Bah regressou à titularidade frente ao Gil Vicente terminando o jogo com o máximo de desarmes (5) e passes progressivos (12).



Rafa Mujica, o novo Navarro?



Rafa Mujica voltou a marcar, pelo terceiro jogo consecutivo, e já leva 12 golos na Liga, nove marcados nas últimas nove jornadas. O avançado converteu até agora 17,4% dos remates que leva na prova, assumindo-se cada vez mais como o ‘espanhol do ano’ da Liga Betclic.



Hugo Souza a sete chaves



Primeiro Braga, agora Farense. O guardião do Chaves fechou a primeira volta em baixa (mais quatro golos sofridos que o expectável), mas já abateu metade da 'dívida' nas últimas duas jornadas, com 12 defesas a anularem dois 'golos certos' e a segurarem outos tantos pontos.



Mateus Fernandes para Amorim ver



O médio cedido pelo Sporting ao Estoril aproveitou a jornada para abrir a conta de golos na Liga, com um tento decisivo na vitória sobre o Estrela da Amadora. O médio soma 76 ações com bola a cada 90 minutos, o segundo maior registo nos canarinhos.



Triste recorde em Rio Maior



A jornada fechou com empate sem golos entre Casa Pia e Boavista que só por sorte poderia ter tido golos, pois foi o primeiro jogo da Liga sem remates enquadrados desde que existe a GoalPoint (2014/15).