Moreirense-Benfica, 0-0: o duelo em 5 factos

O Benfica empatou a zeros na deslocação ao reduto do Moreirense, num encontro a contar para a 12.ª jornada da Liga Betclic. Entre os muitos dados que poderiam ser destacados, a GoalPoint decidiu escolher estes cinco:O Benfica terminou um jogo com mais de 100 passes falhados pela primeira vez na era Roger Schmidt. A águia falhou precisamente 101 entregas em Moreira de Cónegos, 26 delas consideradas de risco (ainda no seu terço defensivo) – outro recorde negativo da equipa na Liga.João Neves foi um dos sacrificados por Schmidt ao intervalo, mesmo após atingir o descanso como o benfiquista com mais duelos ganhos (9). O jovem médio iria manter essa liderança até perto dos 10 minutos finais, mesmo estando sentado no banco.Di María, esse, jogou toda a partida e tentou assumir a responsabilidade. Terminou como o mais rematador (5) e o que mais disparos ofereceu (4 passes para finalização), mas nem sempre de forma esclarecida. O argentino perdeu 25 posses e desperdiçou uma ocasião flagrante.Kökçü foi aposta para a segunda parte, mas sem resultados. O turco tentou apenas um remate, mas não fez qualquer passe para finalização, apostando no passe progessivo (10) e perdendo no duelo direto: ganhou apenas um dos dez que disputou.Gonçalo Franco foi a personificação da disciplina defensiva minhota. O médio somou 19 ações defensivas, incluindo sete desarmes (ambos máximos do jogo) e venceu 13 duelos individuais.