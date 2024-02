O extraordinário destino defensivo do leão

Ainda na semana passada falávamos dos números ofensivos do Sporting, agora olhamos para os defensivos. Em Moreira de Cónegos, o leão não sofreu qualquer remate enquadrado e tornou-se na única equipa desta Liga que o conseguiu em duas partidas. Não espanta, pois é o conjunto com menos remates permitidos (7,8) e menos enquadrados consentidos (2,5) por jogo.

O Benfica apareceu com sangue novo frente ao Vizela e, ainda que os minhotos tenham feito pouco pela vida, as 'águias' mostraram um dinamismo que não se via há muito. No processo, os homens da Luz fixaram um novo máximo de ocasiões flagrantes criadas num só jogo (9) da Liga em curso.

O Porto regressou aos triunfos, ante o Estrela, e pode dizer-se que teve uma noite relativamente tranquila, que fica patente em alguns números. O dragão acumulou 616 passes (seu máximo da época), acertou 558 (também valor mais alto) e terminou com sete conduções super-progressivas, quando a sua média era de 1,7.

Neres a reclamar protagonismo

Roger Schmidt parece alérgico à mudança, mas na receção ao Vizela mudou muito e a coisa correu de feição. Uma das novidades foi David Neres, que vinha reclamando minutos e arrasou, com quatro ações para golo: dois tentos e duas assistências.

A ameaça aérea na Pedreira

O Sp. Braga regressou às vitórias com grande caudal ofensivo, que lhe permitiu chegar aos 37 cruzamentos de bola corrida, quarto valor mais alto num jogo. Com isto, os minhotos realizaram 11 remates de cabeça, novo valor mais alto da prova.

E que tal olharmos para Moura?

Um dos mais consistentes laterais-esquerdos do nosso campeonato é Francisco Moura, do Famalicão, que acumula desempenhos de qualidade. Na vitória sobre o Rio Ave, o ex-Sp. Braga fez nada menos que nove desarmes.

Casa Pia do fair-play

Surpreendeu muitos a vitória do Casa Pia na receção ao Arouca, dada a forma antagónica dos dois conjuntos até então. Para o conseguir, os gansos não precisaram de abusar da agressividade e fizeram somente cinco faltas, segundo valor mais baixo da prova, num jogo.

Temos peritos a travar penáltis

Trubin é um dos líderes nas principais ligas europeias em número de penáltis travados (3), 60 por cento dos que enfrentou. Curiosamente, Luiz Júnior, do Famalicão, surge no Top 5 com duas defendidas (50 por cento).