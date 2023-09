O raio-X a Benfica e FC Porto até ao clássico

O FC Porto visita a Luz depois de amanhã ao fim de seis jornadas pouco convincentes no que toca ao futebol praticado pelos azuis e brancos. Mas a verdade é que o conjunto de Sérgio Conceição entrará na Luz como a segunda equipa do campeonato que menos perigo permitiu até agora na Liga, com apenas cinco golos sofridos para 4,6 Golos Esperados (xG) permitidos, este último um indicador em que os dragões são batidos apenas pelo Sporting.

Já o Benfica entrará em campo com excelentes indicadores ofensivos (14,4 Golos Esperados a favor, máximo da Liga), apesar de apresentar um alerta a ter em conta por Roger Schmidt: os encarnados não só sofreram já sete golos, como são a sétima equipa que mais Golos Esperados permitiu aos adversários (8,1 xG).

Mas estas não são as únicas curiosidades que resultam da auscultação GoalPoint aos analytics dos dois rivais. Deixamos mais cinco "alertas" a ter em conta.

Neres, Di María e... João Mário

Muito se discute o papel de Neres no Benfica e de como conciliá-lo com Di María e até João Mário. Fica a dica no aspeto defensivo: João Mário soma 3,3 ações defensivas por jogo (metade no meio-campo adversário), quase o mesmo que Neres (1,8) e Di María (1,8) somados.

Nico e João Neves, o duelo dos duelos

Um foi acusado de pouco intenso, o outro é pequenino, mas só até o jogo começar. Nico González e João Neves são quem mais duelos ganha, 9,9 e 9,4 respetivamente. O espanhol disputa mais (17,3 a cada 90 minutos), o português tem maior eficácia (62%).

Diogo atípico, Trubin inesperado

Diogo Costa apresenta números abaixo do habitual: sete defesas e com um golo a mais do que as Defesas Esperadas (xSaves) face aos remates enfrentados. Trubin soma quatro defesas e dois golos sofridos, menos um do que as defesas esperadas sugeriam como provável.

Pepe e Marcano deixam questão

Pepe fez 2 jogos na Liga e está em dúvida. Marcano é ausência certa (e prolongada), mas ainda tem o melhor desempenho estatístico, liderando os dragões até em contribuição ofensiva, com 29%. A ausência de um ou de ambos pode baralhar os números… e Conceição.

Rafa e mais 10

O peso de Rafa no arranque do Benfica não carece sequer de números. Com sete ações para golo e contribuição ofensiva de 47% (peso nos golos, assistências e ocasiões flagrantes), o extremo será certamente um dos alvos de Conceição na hora de gizar a tática para a Luz.