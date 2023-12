Sp. Braga-Benfica, 0-1: o duelo em 5 factos

3

117

O Benfica venceu () na deslocação ao terreno do Sp. Braga, num jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga Portugal Betclic e que mereceu os seguintes destaques por parte da GoalPoint.Casper Tensgtedt gosta de aparecer nos jogos 'grandes'. Desta feita picou o ponto logo aos 3 minutos, decidindo o jogo mas não desapareceu. O dinamarquês saiu aos 61 minutos (o primeiro titular rendido por Schmidt) com 3 remates, todos enquadrados, em 4 ações na área.Os guerreiros deram de avanço na primeira parte, mas tentaram inverter o rumo na segunda. A turma de Artur Jorge terminou com 36 ações na área (contra 21 das 'águias') e 21 remates, mas sem grande acutilância ou eficácia. O Braga só muito perto do final ultrapassou o Benfica em Golos Esperados, fechando com 1,7 contra 1,5 do campeão nacional.Se na primeira parte brilhou Tensgtedt, já na segunda apareceu o outro 'autor' da vitória do Benfica: Anatoliy Trubin. O ucraniano terminou com 6 defesas, a valerem 0,9 Golos Esperados (ou seja um, que seria o do empate) e já é o guardião com maior percentagem de golos esperados evitados nas principais Ligas Europeias, com 21,9%.Artur Jorge tentou estancar o ascendente encarnado na primeira parte retirando Rodrigo Zalazar logo aos 33 minutos, mas o mal estava feito: o uruguaio saiu com apenas 21 ações, nenhuma delas defensivas e uma delas uma perda de posse que resultou diretamente no golo do Benfica.Dizem que João Moutinho caminha para os 38 anos, mas custa-nos a acreditar. O médio fechou o jogo com o incrível registo de 117 ações, incluindo 89 passes certos e 6 ações defensivas no meio-campo adversário. Máximos da partida? Sim, os três.