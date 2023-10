Sporting-Arouca, 2-1: o duelo em 5 factos

32

O Sporting derrotou o Arouca em Alvalade por 2-1, numa partida na qual a GoalPoint destaca os seguintes dados.Mesmo reduzido a 10 desde os 42 minutos, o Sporting conseguiu acumular 32 ações com bola na área contrária, mais 25 do que o Arouca, apesar do ascendente dos lobos durante fases da segunda parteA superioridade aérea leonina foi evidente. Dos 17 duelos aéreos ofensivos que disputou, o Sporting ganhou 76% deles, sendo o anterior máximo verde e branco de 68%, na Liga em cursoApesar das contingências do jogo, o Sporting cometeu apenas sete faltas, o segundo valor mais baixo da prova até agora. O Arouca terminou com mais 11 infrações cometidas que os leõesGyökeres já recebeu 127 passes progressivos na Liga (que permitem encurtar a distância face à baliza contrária em +25%), 18 frente ao Arouca. O concorrente mais próximo que encontra na Liga é Rafa Silva com… 99. ImpressionantePode passar despercebido, mas Gonçalo Inácio está sempre em jogo. Este domingo somou 96 ações com bola, mais 22 que o segundo (Coates), e ainda recebeu 61 passes (máximo do encontro)