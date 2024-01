Sporting-Casa Pia, 8-0: o duelo em 5 factos

+3,8

O Sporting venceu em casa por 8-0 o Casa Pia, num jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga Betclic e que mereceu a análise da Goalpoint, que decidiu destacar os seguintes dados estatísticos.O Sporting fez oito golos em 4,3 Golos Esperados (xG), fixando, desta forma, a mais alta diferença entre tentos marcados e esperados num único encontro na Liga 23/24A equipa de Rúben Amorim esteve imparável, não só a finalizar, como a construir. Ao todo criaram sete ocasiões flagrantes de golo, segundo valor mais alto da provaA formação de Alvalade foi de tal forma dominadora que terminou o desafio com 20 ações defensivas no meio-campo contrário, batendo o seu recorde (19)O Casa Pia esteve ausente do jogo, não só a defender mas também a atacar. Os gansos somaram somente dois remates, o mínimo da época na Liga, metade do anterior (quatro, partilhado por E. Amadora e Vizela)A locomotiva leonina não só bisou, como terminou com números de excelência. Gyökeres acumulou cinco conduções super progressivas (a encurtarem a distância para a baliza em mais de 50%), igualando o máximo de Rafa Silva