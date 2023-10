Sporting: Clube fortaleza da Europa

Cumprido praticamente um quarto de prova, o Sporting lidera uma corrida ao título que promete ser muito disputada.Apesar de a atenção de adeptos e comunicação social se centrar sobretudo no impacto de Viktor Gyökeres na ideia de jogo e produção ofensiva dos leões, os dados indicam que o verdadeiro ‘segredo’ da liderança leonina reside na recuperação de uma das principais características que fez de Rúben Amorim campeão em 2020/21: a eficácia defensiva.

O Sporting permitiu situações de remate que valiam apenas 4,8 Golos Esperados (xG) nas oito jornadas disputadas, o melhor registo nas principais ligas europeias. Em Portugal, o FC Poto tem o segundo melhor registo (6,7), com o Benfica a surgir apenas no oitavo lugar (9.,1), atrás de Moreirense, Casa Pia, Arouca e Famalicão.

Se acreditarmos no ditado que sugere que os campeonatos se ganham pelo processo defensivo, então devemos concluir que o Sporting está no bom caminho, mas com um senão: os leões sofreram sete golos, mais dois do que seria expectável, sinal de que ainda há algo a melhorar no reino do leão.



Inácio e Aursnes: a bola foi deles



Gonçalo Inácio (794 ações) foi o jogador com mais bola na Liga até agora, seguido por Fredrik Aursnes (679). Uma distância considerável, tendo em conta que ambos foram totalistas por Sporting e Benfica, respectivamente.



Bozenik e Héctor: canhões da Liga



Róbert Bozeník (Boavista) lidera a Liga em remates, com 31 tentados e 16% convertidos em golo. Muito perto surge Héctor Hernández (Chaves) com 26 disparos e uma impressionante taxa de conversão de 27%.



Alanzinho e Edwards no top europeu



Alanzinho (Moreirense) e Edwards (Sporting) são os jogadores que mais finalizações oferecem de bola corrida aos companheiros, 2,7 a cada 90 minutos. O feito coloca ambos no quinto posto do ranking europeu liderado por Dembélé (PSG), com 3,7.





Viktor Gyökeres não é apenas um dos segundos melhores marcadores da Liga. O sueco já recebeu com sucesso 127 passes progressivos, o melhor registo europeu, mesmo tendo jogado apenas sete partidas. Quem o segue? Rafa Silva (Benfica) com 99.Ricardo Velho (Farense) é o segundo guardião com mais defesas nas Ligas europeias, 38, batido apenas por Wes Foderingham (Sheffield), com 45. Mas há mais: o guardião luso é também o quarto com mais Golos Esperados Evitados: 3,5.