Sporting-Gil Vicente, 3-1: o duelo em 5 factos

O Sporting venceuna receção ao Gil Vicente, num jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga Betclic e que mereceu os seguintes destaques estatísticos por parte da GoalPoint:O que mais dizer sobre Gyökeres? O sueco voltou a levar o Sporting rumo à vitória, com 6 ações diretas para golo (5 remates e 1 passe para finalização), duas delas resultaram mesmo em golo, e 4 dribles eficazes em 6 tentados.Rúben Fernandes subiu à área leonina para ‘gelar’ Alvalade, no único remate enquadrado da primeira parte, mas não se ficou por aí. O central terminou o jogo com 12 ações defensivas (máximo do jogo), incluindo 6 desarmes e 4 interceções.Gyökeres não foi o único nórdico em evidência. Morten Hjulmand não mostrou grande serviço defensivo, mas compensou (novamente) no passe vertical progressivo, com 11 entregas, mais 5 que o segundo mais ativo neste capítulo, o capitão Coates.O bis do sueco pode ter ofuscado os adeptos mas não o nosso ‘radar’. Edwards voltou a exibir-se em bom nível, tal como já havia sucedido frente à Atalanta. O inglês ofereceu 4 situações de remate e driblou 5 adversários em 9 tentativas, ambos os registos foram máximos no encontro.Adán sofreu mais um golo, no único remate enquadrado que enfrentou, terminando a partida sem qualquer defesa. A época não corre bem ao espanhol, que já sofreu mais 3 golos na Liga face ao que seria expectável à luz das probabilidades (-14% de golos evitados, o pior registo da Liga entre guardiões com 50% dos minutos jogados).