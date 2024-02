Sporting implacável como poucos na Europa

A equipa do Sporting goleou o Braga sob o signo do 5: triunfo por 5-0 e todos os seus golos foram apontados nos cinco remates enquadrados que realizou. Nas principais ligas europeias é a terceira com maior eficácia a finalizar em percentagem de golos acima do esperado (xG), com mais 28,7 porcento. E é a que mais golos regista por jogo (2,9).

A influência de Taremi na qualidade do ataque do FC Porto ficou exposta agora que o iraniano não está em forma. Associado ao Inter a custo zero, o 'Príncipe da Pérsia' como que desapareceu do peso ofensivo dos dragões e é responsável por apenas 10% dos remates que os da Invicta fazem consigo em campo. Em Arouca tocou três vezes na bola e nem rematou.

O Benfica não sabe nadar. É o que nos apetece dizer depois da chuva intensa que caiu no Castelo. Logicamente que o estado do relvado teve a sua influência, mas os números são frios como os dias que correm e as águias fixaram um novo máximo de passes falhados num jogo da Liga 23/24: 103.

Djaló sem inspiração com bola

A goleada sofrida pelo Braga em Alvalade foi dolorosa para os minhotos e há um jogador que foi reflexo da desinspiração ‘guerreira’. Álvaro Djaló foi desarmado 6 vezes por jogadores leoninos, igualando os registos de Pepê (FC Porto) e Bozeník (Boavista).

Vitória gigante contra os grandes

A grande época do V. Guimarães não se limita aos jogos com as equipas mais modestas. Após ganhar ao Sporting em casa por 3-2, ali empatou com o Benfica 2-2 e contabilizou quatro ocasiões flagrantes criadas, igualando o seu máximo da época.

A poderosa armada espanhola

O ataque do Arouca faz estragos semana após semana, culpa dos espanhóis Rafa Mújica e Cristo González. Os dois jogadores são os líderes em remates na Liga, somando, em conjunto, 146 disparos, 74 o primeiro, 72 o segundo. Ambos marcaram ao FC Porto.

Casa Pia com pólvora seca

Os gansos enquadraram apenas um remate nos últimos 240 minutos de futebol. A formação lisboeta esteve 205 minutos sem acertar nas balizas adversárias entre o remate de Clayton em Alvalade e o de Samuel Justo em Vila do Conde.

O agridoce cruzamento do galo

O Gil Vicente foi derrotado em casa pelo Vizela, que na altura era último, e há um número que ajuda a explicar porquê. Os galos fizeram 39 cruzamentos de bola corrida (o seu anterior máximo era 14), mas falharam 32, novo máximo negativo da Liga.