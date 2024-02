Sporting-Sp. Braga, 5-0: o duelo em 5 factos

5

O Sporting venceu este domingo o Sp. Braga, por 5-0, em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga Betclic. A GoalPoint destaca os seguintes dados estatísticos:O número da noite. O resultado foi 5-0, o mesmo que aconteceu nas últimas duas visitas do Braga a Alvalade para todas as competições e o leão marcou os seus golos nos cinco remates enquadrados que realizouApós este jogo, o Sporting ultrapassou o Bayern Munique para se tornar na equipa das principais ligas europeias com mais golos por jogo, nada menos do que 2,9. Os alemães registam 2,8Amorim lançou Bragança para segurar mais a bola para o leão. A verdade é que o médio, em cerca de meia hora, apenas somou 11 ações com bola, fez oito passes, todos certos, mas saiu com um golo marcadoOs minhotos nunca tinham terminado um jogo da Liga 2023/24 com menos de dois remates enquadrados. Este domingo só conseguiram fazê-lo uma vez, num disparo de Álvaro Djaló, num lance de bola paradaO Sp. Braga leva para casa um registo indesejado. Nesta partida acumulou 16 desarmes consentidos, bem acima da média de 7,8 da época. Só Djaló foi desarmado sete vezes, novo máximo da Liga num só encontro