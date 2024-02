V. Guimarães-Benfica, 2-2: o duelo em 5 factos

103

2

5

8

4

V. Guimarães e Benfica empataram (2-2), em jogo a contar para a 21.ª jornada da Liga Betclic. A GoalPoint destaca os seguintes dados estatísticos:O jogo foi difícil devido ao estado do terreno, o que explica em parte este número, mas o facto é que o Benfica falhou 103 passes. Nenhum outra equipa desta Liga Betclic falhou tantas entregas num jogo em 2023/24Mesmo a perder desde os 61 minutos e em superioridade numérica desde os 64’, os encarnados apenas remataram por duas vezes no segundo tempo. A primeira aos 70’, num remate de Arthur Cabral com 2% de possibilidade de golo, e depois no golo do brasileiroA média de ações defensivas no meio-campo contrário por parte do Benfica é de 15,3, mas no Castelo as águias realizaram somente cinco, o que explica a incapacidade de "encostar" os vimaranensesDi María pode ter saído em alta aos olhos dos adeptos pelas duas assistências, mas o argentino acumulou oito maus controlos de bola, o segundo valor mais alto num jogo do campeonato, e perdeu a posse por 39 vezes, também o segundo registo mais elevadoO Vitória esteve em excelente plano e criou quatro ocasiões flagrantes, igualando o seu máximo da temporada e mais do que duplicando (1,8) a sua média da época. Falhou três dessas quatro