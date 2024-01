Vizela-Sporting, 2-5: o duelo em 5 factos

50

4

4

2

9

A vitória (2-5) do Sporting no terreno do Vizela foi analisada pela GoalPoint, que destacou os seguintes dados:O Sporting já era um conjunto com muitas ações com bola na área contrária, com uma média de 35 por jogo, mas em Vizela os leões chegaram às 50Este não foi um bom jogo para os dribladores leoninos. O Sporting registava uma média de 9,2 dribles completos por jogo e havia conseguido o máximo de 15 numa partida, mas desta feita não foi além de quatroO Vizela marcou dois golos, mas realizou apenas quatro remates na partida, igualando o mínimo de disparos num jogo do campeonato, que pertencia ao Estrela da Amadora (3-1 em casa, frente ao Boavista)Os vizelenses sofreram dois golos na sequência de bola parada, o dobro do único que tinham sofrido durante toda a primeira volta, frente ao EstorilO jogo começou mal para Gyökeres, que falhou uma ocasião flagrante com 85% de probabilidade de sucesso, mas o sueco redimiu-se: bisou e terminou com nove remates, todos executados já dentro da área adversária, o segundo registo mais alto da época na Liga