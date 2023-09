Advogado da FPF e a condenação de Rui Pinto: «Tribunal foi exemplar»

Foi conhecido há instantes a condenação de Rui Pinto, bem como de Aníbal Pinto, tendo o primeiro sido condenado a quatro anos de prisão, enquanto o segundo a apenas dois anos, ambos com pena suspensa.Após a leitura do acórdão por parte da juíza Margarida Alves, que decorre esta segunda-feira no Campus de Justiça, em Lisboa, Pedro Barosa, advogado que representou a Federação Portuguesa de Futebol ao longo do julgamento, mostoru-se satisfeito com a sentença."O tribunal foi exemplar, este processo sobre a factualidade era muito linear. Um jovem acedeu de forma ilícita ao sistema de várias entidades e sem qualquer propósito nobre. O tribunal fez uma análise crítica e recordou o arguido de que vivemos num estado de direito democrático", começou por referir o advogado, admitindo que "concorda com a condenação" e que está "satisfeito".Para além da pena de prisão, ainda que suspensa, o pirata informático foi condenado ao pagamento de 3 mil euros à Doyen e 15 mil ao advogado João Medeiros, que pertencia à PLMJ. No entanto, Rui Pinto foi amnistiado de 79 crimes pela lei da amnistia - graças à visita do Papa a Portugal - e absolvido de um (sabotagem informática).