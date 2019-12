Advogado de Rui Pinto à chegada ao tribunal: «Ele é uma pessoa com força e com coragem»

Francisco Teixeira da Mota, advogado que defende Rui Pinto, sublinhou esta quarta-feira à chegada ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa, onde começa hoje a fase instrutória do processo do criador do Football Leaks, que o seu cliente é uma "pessoas com força e com coragem"."O Rui Pinto não vem falar, hoje, pediu para não falar", confirmou o advogado Francisco Teixeira da Mota sublinhando que o seu cliente está tranquilo. "O Rui Pinto é uma pessoa com força e com coragem", disse o advogado questionado sobre o estado de espírito do arguido.Rui Pinto está acusado de 147 crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência, sabotagem informática e tentativa de extorsão.Também o arguido Aníbal Pinto, advogado de Rui Pinto à data dos factos, se mostrou tranquilo esta manhã à chegada ao Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa. "O que eu trago é o meu depoimento e a prova documental. Tudo o que eu fiz durante o processo foi na qualidade de advogado", afirmou.