Advogado de Rui Pinto: «Ele não contava ser absolvido mas esperava que fosse tido em conta o serviço público que prestou»

Francisco Teixeira da Mota, advogado de Rui Pinto, considerou "expectável" a condenação do pirata informático a quatro anos de prisão, com pena suspensa , no caso Football Leaks, e salientou que o tribunal teve em conta a posterior colaboração do hacker com as autoridades."Decisão expectável. Sobre o arguido, há neste acórdão partes com que concordamos e com outras não. Há matéria que não devia ter sido dada como provada e outras que sim. Ele não contava ser absolvido mas esperava que fosse tido em conta o serviço público que prestou. Recurso? Vamos analisar a decisão e ver o que vamos fazer. É um sinal positivo para o trabalho que o Rui Pinto desenvolveu para o interesse público o facto de não haver pena efetiva", começou por dizer aos jornalistas, à saída do Campus de Justiça, depois da leitura da sentença, acrescentando: "Penso que a colaboração com as autoridades foi tida em conta nesta decisão. Não se podia nunca era contar com a absolvição. (...) Desde o princípio que sabemos que a situação dele não é ortodoxa, ele reconhece que cometeu crimes. O que parece é que o tribunal soube olhar para isso."Questionado sobre a lei da amnistia, que permitiu a Rui Pinto ser amnistiado de 79 crimes, Francisco Teixeira da Mota disse que sempre as achou "simpáticas": "Muitas vezes as penas de prisão são excessivas. Nos EUA, as amnistias são feitas para tirar pessoas da prisão. Cá acha-se que é um perigo muito grande."O advogado não quis revelar em pormenor como vive hoje em dia Rui Pinto, lembrando que este "está numa situação de testemunha protegida, onde não se pode saber onde está e onde vai."