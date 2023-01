Advogado garante: «Rui Pinto queria mostrar que os fundos alteravam a verdade desportiva»

Francisco Teixeira da Mota lembrou que o intuito do 'Football Leaks' era simplesmente denunciar um conjunto de irregularidades no futebol, algumas delas que "mereciam especial atenção" do público. "O Football Leaks surge porque havia necessidade de transparência e porque existia opacidade. Havia essa necessidade de saber o que se passa no futebol", justificou o advogado de Rui Pinto, alegando ainda que o seu arguido "queria mostrar que os fundos alteravam a verdade desportiva", garantindo que este não denunciou apenas a Doyen.O advogado do pirata informático citou também Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, que neste julgamento tinha dito que "os fundos eram uma espécie de droga" para os clubes, lembrando que havia "uma dependência do Sporting em relação à Doyen" e que chegou mesmo a ser "ameaçado para ficar calado". De resto, defendeu que o crime atribuído a Rui Pinto pelo ataque informático ao Sporting não chegou a acontecer. "[O sistema] já tinha 'crashado' de manhã", assegurou sobre o alegado ataque, que terá ocorrido durante a tarde.Teixeira da Mota reforçou que Rui Pinto nega, ao contrário do que alega o Ministério Público, estar ligado ao "Mercado de Benfica", blogue no qual foi, por exemplo, publicada a caixa de correio eletrónico de um advogado. No seu depoimento, Rui Pinto atribuiu a criação do site a outra pessoa, também ela ligada ao 'Football Leaks'.O causídico disse ainda que "uma pena de prisão suspensa" seria uma sentença aceitável para Rui Pinto tendo em conta os atos cometidos, uma vez que, no seu entender, este apenas cometeu quatro dos 68 crimes de acesso indevido de que é acusado. "Acredito que é suficiente", afirmou. "Ele continua a sua luta pela transparência no futebol. Aprendeu é que não pode fazê-lo através de práticas ilegais", vincou, considerando que o hacker tem "vontade de intervenção e participação cívica" e é "uma pessoa válida para a sociedade".