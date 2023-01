Alegações finais suspensas: requerimento apresentado por Aníbal Pinto vai ser analisado

As alegações finais do processo Football Leaks foram suspensas, esta sexta-feira, com a juíza a conceder dois dias (úteis) para o Ministério Público (MP) e a defesa de Rui Pinto pronunciarem-se sobre o requerimento apresentado pela defesa de Aníbal Pinto, que alega ter sido alvo de um ataque informático, em 2015, através do qual a PJ terá conseguido identificar o criador da plataforma Football Leaks.

A decisão da juíza surgiu na sequência do MP e a defesa de Rui Pinto terem requerido um prazo para analisarem a questão. O advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota, revelou ainda que o seu cliente também recebeu o alegado email com conteúdo malicioso enviado a Aníbal Pinto.

A sessão irá retomar no dia 16 de janeiro, com as conclusões ao requerimento das partes acima referidas e também com as alegações da defesa de Rui Pinto, que estavam agendadas para hoje.

Recorde-se que Rui Pinto, de 34 anos, responde por 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol e a Procuradoria-Geral da República, e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada. Este último crime diz respeito à Doyen e levou também à pronúncia do advogado Aníbal Pinto.

Na quarta-feira, o primeiro dia das alegações finais, MP e Doyen pediram prisão efetiva para o pirata informático.