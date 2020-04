Ana Gomes incrédula com escolha para julgar Rui Pinto: «Saem juízes de baixa e entram fãs do Benfica»

A antiga eurodeputada Ana Gomes mostrou-se indignada com o facto de o processo de Rui Pinto, criador do Football Leaks e autor das revelações do Luanda Leaks, ter sido distribuído para julgamento ao juiz Paulo Registo, um fervoroso adepto do Benfica.





"Não dá para acreditar! Quando é que o Conselho Superior da Magistratura vai extrair consequências da investigação sem sorteios de juízes? Que filtros são metidos no algoritmo? Saem os juízes de baixa e entram só fãs do SBL para julgamentos como o e-toupeira (a aboborar...) e o de Rui Pinto??? Registo??? Registamos!", disparou Ana Gomes no Twitter.Paulo Registo será o presidente do coletivo de juízes, composto também pelas juízas Ana Paula Conceição e Helena Leitão, não havendo ainda data para o início do julgamento, no qual Rui Pinto vai responder por 90 crimes. Este coletivo de juízes é o mesmo que vai julgar o processo 'e-toupeira' (que aguarda ainda decisão de um recurso pendente), que tem como principal arguido o antigo assessor jurídico da SAD do Benfica Paulo Gonçalves, mas neste caso a titular do processo é a juíza Ana Paula Conceição.