Ana Gomes volta ao 'caso Rui Pinto': «Isto agora vai fiar mais fino»

Ora bem!!! Isto agora vai fiar mais fino! Se nossos PJ/MP/AT não investigam e pedem punição para criminalidade organizada exposta por @RuiPinto_FL nos #footballleaks, haverá a nível europeu quem investigue e leve a julgamento. Ñ se perderá pela demora...https://t.co/suAM1yXux5 — Ana Gomes (@AnaMartinsGomes) October 17, 2019

Ana Gomes aplaudiu esta quinta-feira a nomeação de Laura Kovesi como primeira Procuradora-Geral Europeia, apontando a Rui Pinto e ao Football Leaks."Ora bem!!! Isto agora vai fiar mais fino! Se a nossa Polícia Judiciária, Ministério Público e Autoridade Tributária não investigam e pedem punição para criminalidade organizada exposta por Rui Pinto nos Football Leaks, haverá a nível europeu quem investigue e leve a julgamento. Não se perderá pela demora", escreveu no Twitter a ex-eurodeputada."A Procuradoria Europeia, que deverá iniciar os seus trabalhos até ao final de 2020, será um órgão independente com competência para investigar, instaurar ação penal e levar a julgamento os autores de crimes contra o orçamento da UE, como a fraude com fundos europeus, a corrupção ou a fraude transnacional em matéria de IVA acima de 10 milhões de euros", informa o site do Parlamento Europeu.Recorde-se que ontem Rui Pinto voltou a recorrer à sua página na rede social Twitter para visar diretamente a justiça portuguesa , agora para apontar o dedo à equipa criada em 2018 por Joana Marques Vidal, a qual segundo o 'hacker' tinha como propósito "investigar factos passíveis de integrar crimes praticados no âmbito da atividade de competição desportiva de futebol".