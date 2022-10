«Apanha-me se puderes»: Rui Pinto nega autoria de provocação à Polícia Judiciária

Em setembro de 2018, a página de Facebook Football Leaks, que se encontrava inativa há mais de dois anos, fez uma publicação com uma provocação às autoridades: "PJ à minha procura?", lia-se ao que se juntava a hashtag "catch me if you can" ('Apanha-me se puderes'). Esta segunda-feira, Rui Pinto, negou - em mais uma sessão de julgamento - que tenha sido o autor da mesma.O pirata informático disse, por outro lado, que esperava que o blog Football Leaks "desse uns trocozitos" mas que acabou espantado por não ter referido contribuições.