Benfica pede investigação a acordo de Rui Pinto

A equipa de advogados do Benfica enviou para o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) um pedido para que seja investigada a suspensão provisória de cinco processos aos quais o criador do 'Footbal Leaks', Rui Pinto, está ligado. Segundo o 'Jornal de Notícias', os advogados suspeitam de uma intervenção abusiva no inquérito por parte de um procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) e acreditam que este tenha participado num esquema com a defesa de Rui Pinto, de modo a evitar que o pirata informático fosse julgado em cinco inquéritos.Os inquéritos em questão prendem-se com acessos informáticos aos sistemas de informáticos do Centro de Gestão da Rede Informática do Governo, do FC Porto, do Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) e de e-mails da Procuradora Geral da República, agora jubilada, Joana Marques Vidal, e do Benfica.A suspensão provisória obrigava Rui Pinto ao cumprimento de algumas regras. O pirata informático tinha de ficar à disposição do Ministério Público e da Polícia Judiciária para a colaboração em investigações nacionais ou internacionais, fornecer códigos de desencriptação do material informático que lhe tinha sido apreendido, para além de não poder cometer mais crimes.