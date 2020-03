Caso dos emails: Adão Mendes assume “padres”

Adão Mendes, antigo observador da Federação e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, assumiu no Departamento Central de Investigação e Ação Penal, em janeiro, que utilizava as expressões "padres" e "missas" para se referir aos árbitros e aos locais onde iriam decorrer os encontros do Benfica. A notícia do ‘Expresso’ revelou que o também ex-árbitro foi inquirido no âmbito do caso dos emails.

Durante o testemunho, o antigo juiz da AF Braga justificou à procuradora Vera Camacho o secretismo das mensagens reveladas em correio eletrónico por ser um hábito antigo dos tempos em que o Conselho de Arbitragem exigia confidencialidade "aquando das nomeações".

Adão Mendes revelou no DCIAP que conheceu pessoalmente Pedro Guerra, diretor da BTV, em 2013, referindo que a relação entre ambos se estreitou com a "profissionalização da arbitragem" e que os seus conselhos eram levados a cabo ao domingo "de forma a preparar as intervenções de Guerra em programas de televisão".