'Expresso' avança que Benfica assinou contrato de 1,3 milhões com empresa que não existia

O 'Expresso' revela esta sexta-feira, no âmbito do dossiê Football Leaks, que quando a SAD do Benfica assinou um contrato com a Hightower Unipessoal, essa empresa era "apenas conhecida pelos dirigentes do Benfica e pelos donos da própria Hightower, uma vez que na data que consta do contrato a sociedade nem sequer tinha sido criada".





O contrato - com valor de 1,3 milhões de euros - tinha como início 1 julho de 2016 e uma duração de 24 meses, cessando em 30 de junho de 2018. A Hightower viria a ser criada a 30 de agosto de 2016.O mesmo tinha as assinaturas de Luís Filipe Vieira e Domingos Soares de Oliveira por parte do Benfica, assim como dos administradores da Hightower Rui Silva e José Reis .