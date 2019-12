Football Leaks: MP pede julgamento de Rui Pinto e Aníbal Pinto pelos 147 crimes de que estão acusados

O Ministério Público pediu esta quarta-feira julgamento de Rui Pinto, criador do Football Leaks, pelos 147 crimes de que está acusado, na fase instrutória do processo, assim como do advogado Aníbal Pinto, à data dos facto representante de Rui Pinto.."A investigação e a acusação não padecem de qualquer nulidade, pelo que deverá ser proferido despacho de pronunciado (evado a julgamento) nos exatos termos da acusação do Ministério Público", sustentou a procuradora do MP, no debate instrutório.À saída do tribunal, na pausa de almoço, Aníbal Pinto mostrou-se bastante desagradado com o facto de o MP querer que vá a julgamento, não aceitando o seu argumento: "tudo o que eu fiz durante o processo foi na qualidade de advogado"."Se o MP aceitasse que eu tinha desistido, estaria a aceitar que Rui Pinto também teria desistido", referiu.Para a procuradora do MP no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, não há nulidades na acusação e foram respeitadas "todas as exigências e procedimentos legais" no pedido de alargamento de Mandado de Detenção Europeu feito às autoridades húngaras para que a justiça portuguesa pudesse investigar Rui Pinto, além dos acessos ilegais aos sistemas informáticos do Sporting e da Doyen.