Football Leaks: Rui Pinto assume que acederam às caixas de emails de Bruno de Carvalho e Jorge Jesus

Rui Pinto assumiu esta segunda-feira, ao depor em tribunal, que a plataforma Football Leaks acedeu às caixas de emails de de Bruno de Carvalho e Jorge Jesus (na altura presidente e treinador do Sporting) e de outros funcionários leoninos como Otávio Machado, Virgílio Lopes e Rui Caeiro.Rui Pinto explicou que no caso de Álvaro Sobrinho por haver suspeitas no que toca à elevada percentagem do empresário angolano na SAD e lembrou que o empresário angolano tinha passes dos jogadores."No início do projeto Football Leaks a ideia era pesquisar ao fundo algumas identidades nacionais e internacionais. O meu ponto de partida passou pelo Sporting porque fizemos uma análise de endereços e percebemos que poderia haver um padrão de passwords utilizadas. O ataque ao Sporting não foi decretado por mim", declarou.A prestar declarações ao coletivo de juízes pela primeira vez desde o arranque do julgamento, Rui Pinto reconheceu que "foram cometidos erros" no projeto Football Leaks, embora tenha enfatizado os "grandes benefícios" para a sociedade com a revelação de "informação que de outra maneira não teria sido conhecida".Rui Pinto assumiu ser adepto do FC Porto mas garantiu que a paixão clubista nunca influenciou na procura da verdade. "O FC Porto é o clube com mais contratos divulgados no Football Leaks".