Inspetora da PJ admitiu ter assinado relatório de encontro entre Aníbal Pinto e responsáveis da Doyen sem o ler

Aida Freitas, inspetora da Polícia Judiciária, admitiu esta sexta-feira em tribunal ter assinado um relatório "sem ler convenientemente". "Passei os olhos, sou franca. Eu não disse que li de fio a pavio", disse em mais uma sessão do julgamento do caso Football Leaks,Aida Freitas referiu que não foi ela nem o inspetor Hugo Monteiro a escrever o relatório sobre o encontro de Aníbal Pinto com responsáveis da Doyen, mas um terceiro inspetor. Afirmou ainda que não ouviu a conversa, nem tinha meios para gravar.Hugo Monteiro afirmou, por sua vez, que mantinha a versão que já tinha defendido.Aníbal Pinto, ex-advogado de Rui Pinto, fez esclarecimento a abrir sobre o encontro com responsáveis da Doyen numa área de serviço em Oeiras, dizendo que há declarações falsas da parte da PJ.