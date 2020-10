Jesus no julgamento de Rui Pinto: «Contrato com o Sporting tornado público? Isso não me perturba»

Jorge Jesus esteve esta manhã em mais uma sessão do julgamento de Rui Pinto, mas foi ouvido durante apenas 15 minutos. O treinador do Benfica, que treinava o Sporting aquando da invasão das contas de email dos leões por parte do pirata informático, explicou que nunca teve conta de email do clube.





"Não usava nem tinha email do Sporting, não criei nenhum email. Não uso email do Benfica nem do Sporting", explicou o técnico, quando inquirido pela procuradora.Sobre o 'Football Leaks' Jesus explicou que desde que ouviu falar. "Quem é que não ouviu?", questionou, acrescentando pouco depois: "Nem sei o que estou aqui a fazer".O técnico viu o seu contrato com o Sporting ser tornado público mas isso não o preocupa. "Os contratos dos treinadores não são sigilosos, soube que o meu contrato com Sporting se tornou público, mas isso não me perturba."