Juíza-adjunta do coletivo que vai julgar Rui Pinto coloca lugar à disposição

Helena Leitão, juíza adjunta do coletivo que vai julgar Rui Pinto no âmbito do processo 'Football Leaks', colocou o lugar à disposição, alegando conflito de interesses, escreve esta semana o jornal 'Expresso'. A juíza é cliente do advogado João Medeiros, que é assistente neste caso, devido ao facto de o seu computador ser sido hackeado por Rui Pinto, segundo a acusação do DCIAP.





A juíza, contrariamente ao juiz presidente, não avançou com um pedido de escusa. Paulo Registo, recorde-se, solicitou a sua dispensa deste processo depois de terem sido divulgados posts nas redes sociais em que se assumia como adepto do Benfica.