Nélio Lucas não tem dúvidas: «Pena de Rui Pinto podia ter sido mais severa»

A sentença de Rui Pinto continua a motivar diversas reações. Agora, foi a vez de Nélio Lucas, antigo diretor executivo do fundo de investimento Doyen, confessar estar "feliz" com a condenação do pirata informático, mas admite que esta podia ser mais gravosa."Justica feita. Durante muito tempo colocaram em causa o que dissemos. O tribunal colheu a nossa versão dos factos, [o Rui Pinto] foi punido e muito bem. Podia ter sido uma pena mais severa", admitiu o ex-administrador da Doyen, sublinhando: "Ele próprio admitiu que se arrependeu, é o arrependimento que mais jeito lhe dá. O que é certo é que ele sabia ao que ia. Justiça feita e fico feliz por isso."Recorde-se que tanto Rui Pinto como Aníbal Pinto foram condenados pelo crime de tentativa de extorsão, neste caso à Doyen.