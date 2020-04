'New York Times' dá eco à polémica nomeação de juiz adepto do Benfica no caso de Rui Pinto

A polémica nomeação do juiz Paulo Registo para o processo que envolve Rui Pinto, criador do Football Leaks, está também a dar que falar no estrangeiro e esta quarta-feira deu origem a uma reportagem do 'New York Times'.

O jornal norte-americano questiona até que ponto o facto de "juízes, procuradores e até o primeiro-ministro de Portugal" serem adeptos confessos do Benfica pode influenciar "casos que afetam os interesses do clube" e falou com o advogado de Rui Pinto, Francisco Teixeira da Mota.





"Não nos sentimos vontade. É claro que gostaríamos que quem vai julgar fosse alguém que não estivesse comprometido com o Benfica", afirmou o advogado.O 'New York Times' contactou também a ex-eurodeputada Ana Gomes e esta considerou que "a captura do Estado é feita através da captura de pessoas que estão numa posição institucional no mesmo e um dos pilares principais é o sistema de justiça""Se há juízes capturados ou que não se importam de parecê-lo, temos um problema", justificou Ana Gomes.A publicação refere ainda o facto de Paulo Registo, após ser escolhido para liderar o julgamento, apagou várias publicações nas redes sociais que o ligavam ao Benfica."Esta ligação deu ainda mais razões aos críticos que há muito lamentavam aquilo que consideram ser uma estreita relação entre as instituições mais importates de Portugal e o Benfica", escreve o 'New York Times', lembrando também que Paulo Registo tem no currículo o caso que envolveu Paulo Gonçalves, ex-acessor júridico Benfica, tendo integrado o trio de juízes que liderou o processo.