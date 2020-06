Rui Pinto acusa ex-funcionário do Benfica de se fazer passar por ele

Rui Pinto acusou um antigo funcionário do Benfica de se fazer passar por ele através de uma página de Facebook chamada 'Football Leaks', o mesmo nome do blogue criado pelo pirata informático e que serviu para revelar inúmeros documentos relacionados com o futebol. A notícia é avançada pelo Público, que dá conta de que a defesa do hacker apresentou mesmo uma queixa-crime em dezembro do ano passado, arquivada pelo Ministério Público em três dias.





Segundo aquele diário, Rui Pinto identificou T.B.F. como o autor daquela página no Facebook onde, em setembro de 2018, foi feito um desafio à Polícia Judiciária numa publicação. "PJ looking for me? LOL. Catch me if you can", podia ler-se nessa mensagem. Luís Bernardo, diretor de comunicação do Benfica, confirmou ao Público que a pessoa identificada pelo hacker trabalhou no departamento comercial e de marketing das águias, tendo saído há mais de um ano. A queixa-crime garante ainda que T.B.F também geria a página de Facebook 'Sporting Comédia de Portugal', cujo objetivo era ridicularizar o clube leonino.