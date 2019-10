Rui Pinto alerta para o caso de Tancos: «Algo de grave se passa com o Ministério Público»

Rui Pinto voltou a usar as redes sociais para abordar o tema da sua detenção. O colaborador do 'Football Leaks', indiciado por 147 crimes, utilizou o episódio de Tancos para voltar a acusar o Ministério Público.





"O despacho secreto relativo ao caso Tancos demonstra, mais uma vez, que algo de muito grave se passa no Ministério Público. Não é normal, que, num estado de direito, superiores hierárquicos condicionem a fluidez de um inquérito e prejudiquem a investigação apenas para não incomodar certas personalidades. Este é o mesmo Ministério Público que se recusa a investigar as minhas denúncias, e que usa todos os meios legais e ilegais para me manter numa medida de coacção excessiva e desproporcional", escreveu o português.