Rui Pinto 'aplaude' justiça espanhola: «Enquanto em Portugal as investigações se vão arrastando...»

Enquanto em Portugal as investigações judiciais aos clubes, e às estruturas opacas de agentes e intermediários se vão arrastando sem resultados práticos, o Ministério Público Espanhol pede 12 anos de prisão para os mentores do esquema investigado na Operação Líbero. pic.twitter.com/EYE5mYxN3Q — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) January 16, 2024

Quique Pina, antigo presidente do Granada, e Gino Pozzo, proprietário dos ingleses do Watford, vão ter de ir a julgamento para responder por supostos crimes cometidos na transferência de futebolistas durante o período em que estiveram à frente do emblema andaluz. O Ministério Público espanhol pede mesmo 12 anos de prisão para ambos os dirigentes, sendo que Jordi Trilles, antigo membro do Conselho de Administração do Granada, e Raffaele de la Riva, representante da empresa luxemburguesa que fazia parte da rede utilizada para efetuar os movimentos de dinheiro com a compra e venda de jogadores, são também visados neste caso, denominado ‘Operação Líbero’. Estas notícias mereceram a reação por parte de Rui Pinto."Enquanto em Portugal as investigações judiciais aos clubes, e às estruturas opacas de agentes e intermediários se vão arrastando sem resultados práticos, o Ministério Público Espanhol pede 12 anos de prisão para os mentores do esquema investigado na Operação Líbero", escreveu o pirata informático na rede social ‘X’.No que toca a este processo, um dos negócios investigados é mesmo a transferência de Brahimi para o FC Porto, em 2014, por mais de 6 milhões de euros. Além dos 12 anos de prisão para os dirigentes, o Ministério Público exige uma caução de quase 36 M€ e outra de pouco mais de 9 M€ ao Granada por responsabilidade subsidiária nos factos.É descrito no processo que foi posto em marcha "um plano criminoso a longo prazo que, a partir do momento em que assumiram o controlo do Granada em 2009, e através da execução de uma estratégia complexa, permitiria que as mais-valias obtidas pelo clube através da transferência de jogadores profissionais de futebol fossem artificialmente transferidas para o Luxemburgo e não fossem tributadas em Espanha, obtendo assim um ganho financeiro significativo em detrimento das finanças públicas."