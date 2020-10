Rui Pinto 'ataca' José Miguel Júdice após ter sido chamado de "ladrão"

"José Miguel Júdice lidou durante décadas com ladrões, que lhe encheram a conta bancária através de honorários milionários, e nunca se queixou. Defende com unhas e dentes Ricardo Salgado dizendo que não é nenhum gangster. Acho um piadão a este ex-MDLP", foi assim que Rui Pinto reagiu às declarações de José Miguel Júdice que apelidou o pirata informático de ladrão.



"Por esse senhor, a quem só posso chamar ladrão", disse José Miguel Júdice sobre Rui Pinto, sublinhando a "grande violência moral e psicológica com que veio furtar a documentação".







Sobre o caso Football Leaks, e o papel de Rui Pinto como eventual denunciante, Júdice foi direto e criticou o "outsourcing de investigação criminal e recolha de prova". "Não posso admitir, enquanto cidadão, em qualquer circunstância, mesmo com aparentes motivos nobres, que façam o que foi feito comigo", considerou o advogado.



"Qualquer pessoa, se esse senhor fez, pode fazer o mesmo, se invocar interesse geral, a entrada no cerne mais íntimo da personalidade", disse a testemunha.