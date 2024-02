Rui Pinto colabora com autoridades europeias em Paris

O 'Público' revela esta quinta-feira que Rui Pinto, o pirata informático responsável pela criação do Football Leaks, está em Paris a colaborar com autoridades europeias. Segundo o jornal, o hacker está a ser ouvido como testemunha por magistrados e investigadores franceses, alemães, belgas e holandeses, confirmando-se a cooperação ativa de Rui Pinto com as autoridades europeias.