Rui Pinto: «Disseram que não demonstrei arrependimento sincero, mas estão equivocados. Tenho a vida de pernas para o ar»

Rui Pinto voltou a assumir em tribunal, no âmbito das alegações finais do processo 'Football Leaks', estar arrependido pelos seus atos. "Disseram que não demonstrei arrependimento sincero, mas estão equivocados, tanto o Ministério Público como os advogados. Como expliquei, tenho a vida de pernas para o ar, têm sido anos muito complicados. Não vou ao ponto de dizer que tenho a vida destruída, porque estou vivo e enquanto há vida há esperança, mas tenho a plena noção, depois de tudo isto que passei, que tive comportamentos errados e que violam a lei. Nada justifica violar caixas de correio de advogados. Os advogados têm direito ao sigilo profissional, pese embora as proporções que tiveram o Luanda Leaks e outros casos, mas nada justificava", admitiu."Fui detido em janeiro de 2019 em Budapeste, estive em prisão preventiva, depois uns meses na PJ, mas não pratiquei qualquer crime. Se quisesse arranjava um telemóvel, mas fiz sempre questão de dizer que não. Fiquei em liberdade em 2020 e não cometi qualquer crime. Já estamos em 2023 e certamente que daqui para a frente não vou cometer qualquer crime", garantiu, frisando que evoluiu, tal como o advogado dissera. "Continuamos em crescimento e todos os dias aprendemos alguma coisa. Nestes anos aprendi muito e não é por ter estado privado da minha liberdade. Fui ganhando uma consciência jurídica. Hoje em dia tenho uma consciência que há uns anos atrás não tinha", atirou.Aníbal Pinto, por sua vez, assegurou que nunca cometeu nenhuma ilegalidade. "Ao longo da minha vida, com mais de 60 anos, nunca cometi qualquer crime. Tenho uma vida honrada, de trabalho dedicado à minha profissão, à minha família e transmiti aos meus cinco filhos os princípios da lei e da ética", disse o advogado.A sentença será conhecida a 28 de abril.