Rui Pinto diz que alegada tentativa de extorsão foi uma "infantilidade": «Uma valente estupidez»

Questionado em tribunal esta segunda-feira, no âmbito da 2.ª sessão do julgamento do processo Football Leaks, sobre a tentativa de extorsão, Rui Pinto confirmou a criação do email sob o pseudónimo Artem Lobuzov, além de outros endereços para aceder a diversos sites."Isto era prática corrente por todos nós no Football Leaks. Faz parte até das boas práticas [da Internet]. O email não foi criado com o objetivo de contactar com Nélio Lucas", expressou o arguido, que assume arrependimento. "Sinto-me envergonhado por toda esta situação. Custa-me imenso ler este tipo de emails. Hoje em dia não me reconheço nisso. Foi uma trapalhada de todo o tamanho. Isto foi aproveitado pelos críticos para tentar reduzir os méritos do Football Leaks", afirmou o hacker, que assume que "tudo foi uma provocação, uma infantilidade" e disse ainda que não esperava que Nélio Lucas respondesse ao email. No email, Rui Pinto escreveu: "Tudo isto e muito mais pode aparecer online, e de seguida em toda a imprensa europeia. Certamente não deve querer isso não é? Mas podemos conversar".E prosseguiu: "Isto nunca devia ter acontecido. Este email nunca devia ter sido enviado, mas ele foi respondendo, eu fui respondendo e as coisas foram escalando", disse o hacker ao coletivo de juízes dirigido por Margarida Alves, que questionou o porquê de continuar a responder: "Queria ver até onde é que ele ia. Foi uma valente estupidez", afirmou o principal arguido do processo, que aproveitou o momento para pedir desculpa ao outro arguido, Aníbal Pinto, o advogado que foi envolvido nesta interação com a Doyen.Questionado o porquê de ter proposto receber "entre os 500 mil euros e 1 milhão de euros" como contrapartida pelo material de que dispunha, o hacker respondeu que "foi um valor aleatório"."Foi a quantia que me veio à cabeça naquele dia. Queria ver até onde aquilo ia chegar. Estava a levar aquilo um bocado na brincadeira", disse.