Rui Pinto: dos "contratos ruinosos" para o Benfica ao "verdadeiro pesadelo para o FC Porto"

Rui Pinto recordou, esta segunda-feira em mais uma sessão de julgamento, as primeiras publicações do Football Leaks, em 2015, nomeadamente os "contratos ruinosos" para o Benfica sobre Ola John, celebrados com a Doyen Sports em 2012. "O clube saía sempre a perder", disse.Naquela altura "ninguém conhecia este tipo de contratos", os chamados TPO, disse o pirata informático, acrescentando: "A Doyen Sports estava a fazer lobbing por toda a Europa às diferentes federações de futebol".Rui Pinto referiu-se também ao contrato entre o Marselha e o FC Porto sobre o jogador Imbula Wanga. "Um verdadeiro pesadelo para o FC Porto". Sobre o brasileiro Lucas Lima (Santos) e a Doyen lembrou que muitos contratos semelhantes acabaram em tribunal. "Nélio Lucas apanhava clubes em grande dificuldade económica", frisou.