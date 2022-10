Rui Pinto e a divulgação do contrato de Jorge Jesus: «Alguns pormenores eram de interesse público»

Rui Pinto continua esta segunda-feira a ser ouvido no âmbito do processo Football Leaks. Esta manhã, em tribunal, o pirata informático admitiu que a divulgação do contrato de Jorge Jesus (então treinador do Sporting) se deveu sobretudo a questões de transparência."Determinados pormenores eram de interesse público. Ggostava que na Europa o valor dos acordos de transferência fossem públicos. A questão do contrato de Jorge Jesus levanta a data em que foi assinado - o Benfica até pegou nisso para avançar judicialmente contra Jorge Jesus", afirmou ao coletivo de juizes na sessão de julgamento de hoje cujo principal tema abordado são os acessos às contas do fundo de investimento Doyen. Rui Pinto negou ter sido ele a aceder."Não fui eu, meritíssima. Não foi o arguido Rui Pinto, eu tinha conhecimento".Rui Pinto, de 33 anos, responde por um total de 90 crimes: seis de acesso ilegítimo, um de sabotagem informática, 14 de violação de correspondência, 68 de acesso indevido e um de extorsão na forma tentada. O 'pirata informático' é suspeito de ter espiado quase 500 alvos. É arguido num novo processo, aberto em 2019, que nasceu de uma certidão extraída do caso Football Leaks.