Rui Pinto e Aníbal Pinto ponderam pedir afastamento de procuradora

O 'Expresso' avança esta sexta-feira que Rui Pinto e Aníbal Pinto estão a ponderar pedir o afastamento da procuradora Marta Viegas "por ter reunido com inspetores da PJ antes do julgamento". Escreve o semanário que o ex-advogado do hacker coloca em causa a isenção da procuradora, acusando-a de "ter concertado uma estratégia com inspetores da unidade de cibercrime da PJ que tinha arrolado como testemunhas, algo que, a ser provado, é proibido por lei".