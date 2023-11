Rui Pinto: «Em França encontrei um sistema judicial de primeira linha, anos-luz à frente do nosso sistema arcaico»

Uma viagem muito proveitosa. Em França encontrei um sistema judicial de primeira linha, anos-luz à frente do nosso sistema arcaico. De forma célere resolveu-se um incómodo e está dado o mote para a intensificação da colaboração com as autoridades Francesashttps://t.co/g372k2XBt6 — Rui Pinto (@RuiPinto_FL) November 23, 2023

Rui Pinto apelidou de "muito proveitosa" a sua viagem até França na quarta-feira (ontem), onde foi condenado a seis meses de prisão com pena suspensa pelo Tribunal Judiciário de Paris no caso de acesso ilegal aos e-mails do Paris Saint-Germain, entre 2015 e 2019, em que, durante este período, terá extraído dados e documentos das caixas de correio eletrónico do diretor financeiro do PSG, do diretor-geral adjunto e de um assistente de gestão do bicampeão francês, a partir de França, Portugal e Hungria.Esta quinta-feira, através das redes sociais, o pirata informático fundador do 'Football Leaks' elogiou o sistema judicial francês, comparando-o com o "arcaico" sistema judicial português. "Uma viagem muito proveitosa. Em França encontrei um sistema judicial de primeira linha, anos-luz à frente do nosso sistema arcaico. De forma célere resolveu-se um incómodo e está dado o mote para a intensificação da colaboração com as autoridades francesas", escreveu no X (antigo Twitter).